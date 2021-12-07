فيديو.. حقل ألغام حوثي على مساحة 700 متر بمناطق زراعية

اكتشفت فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، حقل ألغام جديدا من مخلفات الميليشيات الحوثية، وذلك أثناء عملها في تطهير منازل المواطنين في إحدى المناطق المحررة حديثاً جنوب مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل مواطنين في منطقة القضيبة جنوب الجراحي، أمس الاثنين، قاد الفريق الهندسي خلال الساعات الماضية إلى اكتشاف حقل ألغام في محيط القرية يمتد من الخبوت إلى مزارع مواطنين وصولاً إلى داخل القرية على مساحة أكثر من 700 متر مربع.

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وأوضح أن الفريق الهندسي باشر على الفور بنزع وتفكيك الألغام، ولا يزال العمل جاريا بوتيرة عالية.

ولفت إلى أن "حقل الألغام مزروع بطريقة هندسية تضمن تفخيخ المساحة المستهدفة بالكامل، الأمر الذي يوضح مدى إجرام الميليشيات الحوثية بحق المواطنين وتعمدها زراعة أدوات الموت في كل مكان دون تفريق بين مناطق عسكرية ومدنية".

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة فيديو يوثق لحظة البدء في نزع وتفكيك الحقل.

وكان ذات الفريق الهندسي اكتشف مؤخراً شبكات ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي داخل جامع ومدارس ومنازل مواطنين فضلاً عن حقول الألغام في المزارع بمدينة حيس وجنوب الجراحي بينها حقل ألغام فردية محرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا.

وخلال الساعات الماضية، قتل مدنيان وأصيب آخران بينهم طفل إثر تعرضهما لانفجار ألغام من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثي في محافظتي حجة والحديدة.

وقتل الشاب مراد عبده قطيبي (17 عاماً) بانفجار لغم فردي زرعة الحوثيين في منطقة المكبر بمديرية حيس، بينما كان في طريقه إلى المنزل، بحسب المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام".

كما أكد المرصد اليمني للألغام، مقتل المواطن علي محمد مكيبر (30 عاماً)، وإصابة حجبان أحمد وكيح (20 عاماً) بانفجار لغم زرعه الحوثيون في منطقة الجلة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وفي محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، قال المرصد إن ‏الطفل رائد دهمش جربحي (13 عاماً)، أصيب بجراح بليغة بترت على إثرها إحدى قدميه، نتيجة انفجار لغم للحوثيين في قرية بني فايدي بمديرية حيران.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام، مما أدى لمقتل وإصابة آلاف المدنيين.