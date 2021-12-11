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مأرب.. إحباط هجوم للحوثيين في جبهة الكسارة

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية - أسوشييتد برس)

مأرب.. إحباط هجوم للحوثيين في جبهة الكسارة

دبي - العربية.نت

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في استمرار للمعارك والاشتباكات الحاصلة في محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجوم مدرع للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم السبت، مقتل 30 عنصرا من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.

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معارك عنيفة

ويخوض الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات مزيداً من الخسائر في صفوفها. لاسيما بعد أن كثف الحوثيون قصفهم العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات تضم أطفالا ونساء نازحين.

في يوم الخميس استهدفت الميليشيات بالصواريخ الباليستية، مخيم "الحمّة" للنازحين، الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين، في المحافظة الغنية بالنفط.

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