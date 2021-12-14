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التحالف: مقتل 210 من ميليشيا الحوثي بمأرب والجوف

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عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية - رويترز)

التحالف: مقتل 210 من ميليشيا الحوثي بمأرب والجوف

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

كما أضاف، في تقرير شبه يومي، أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.

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إلى ذلك، أشار إلى تدمير 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في الأجواء اليمنية. وأعلن استهداف آلية عسكرية واحدة تابعة للحوثيين في الساحل الغربي، مشدداً على دعم عمليات القوات اليمنية في تلك المناطق.

وكان التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.

عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

قصف عشوائي حوثي

يذكر أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات خسائر فادحة مادية وبشرية، لاسيما بعد أن كثفت قصفها العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات للنازحين تضم أطفالا ونساء.

ومنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021)، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما دعت الأمم المتحدة مراراً الحوثيين إلى وقف الهجمات، محذرة من المخاطر الداهمة التي تحدق بحياة مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المحافظة، هرباً من الصراعات الدائرة في مناطق يمنية أخرى.

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