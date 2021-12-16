معين عبدالملك: مأرب أفشلت مشروع إيران الدموي في اليمن

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن صمود مأرب وتماسكها في إفشال مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الإجرامية، هو عنوان للانتصار الكبير القادم لليمن في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشار إلى استمرار رفض الميليشيا الحوثية لكل فرص ودعوات السلام، وآخرها الدعوة التي أطلقتها الرباعية الدولية اليوم الخميس، والتي قال إنها "ستواجه كالعادة بتعنت الميليشيا الحوثية، طالما لم تواجه بعقوبات دولية رادعة على جرائمها ومجازرها بما في ذلك استهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية".

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وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران مازالت تقابل الدعوات الأممية والدولية بالوقف الفوري للهجوم على مأرب بالمزيد من التصعيد واستهداف المدنيين والنازحين، وتنفيذ جرائم متكررة ضد الإنسانية لن تمحى من سجلها الأسود وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ولفت إلى أن التصعيد الحوثي المستمر يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والعنصرية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة.

ووجه معين عبدالملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بمضاعفة التنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب للوقوف على احتياجات النازحين والمدنيين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الغذاء والدواء والإيواء العاجل لهم، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما ثمن ما يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من إسناد في هذه المعركة في مختلف الجوانب.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية، خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب سلطان العرادة، دعم حكومته الكامل لصمود مأرب بكل الوسائل والإمكانيات اللازمة حتى تحقيق النصر لليمن بأكمله.

بدوره، جدد محافظ مأرب، العراده، العهد والوعد لأبناء الشعب اليمني أن مأرب ستكسر المشروع الإيراني ولن يتحقق لهم أي هدف مهما كانت التضحيات، مشيراً إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف للمدنيين في المحافظة ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهي جرائم يتوجب على المجتمع الدولي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.