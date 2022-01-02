شبوة.. التحالف ينفّذ 28 استهدافاً بـ 24 ساعة

بعدما أكدت القوات اليمنية المشتركة، الأحد، تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة، وما نتج عنها من عشرات القتلى في صفوف الميليشيا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 28 استهدافا ضد الحوثيين في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضاف التحالف في بيان، الأحد، أن الاستهدافات في شبوة دمرت 22 آلية عسكرية.

كما تابع أن الخسائر البشرية تجاوزت 200 عنصر في صفوف الانقلابيين.

"إعصار الجنوب".. المرحلة الأولى

جاء ذلك في حين أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية الأحد، بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.

وقال المركز إن قوات ألوية العمالقة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مركز مديرية عسيلان وجبال استراتيجية، مشيرا إلى تكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن ألوية العمالقة الجنوبية تمكنت بمساندة طيران التحالف من استعادة مواقع بينها حيد بن عقيل المطل على عسيلان والهجر وجبل لخيضر والسليم، مؤكدا أن القوات تتقدم باتجاه النقوب لاستعادة السيطرة على مديريات شبوة بشكل كامل.

دعوة لتحرك عاجل

يشار إلى أن محافظ شبوة عوض العولقي، كان دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأتت هذه الدعوة بعدما أكد مصدر محلي سقوط صاروخ حوثي على قرية آرة من بلاد آل اسحاق مخلفا 10 ضحايا ما بين قتيل وجريح بإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.