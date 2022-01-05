.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شبوة.. باليستي حوثي يستهدف منزلاً ويقتل 8 مدنيين

  • الخط
A screen grab from an handout video provided by the Anssarullah Military Media Center on April 11, 2018 shows the launching of a ballistic missile from an undisclosed location in Yemen. Saudi Arabia said its air defences on April 11 intercepted ballistic missiles fired from rebel-held Yemen at Riyadh and the south of the kingdom where two drones were also shot down. (Photo by Handout / Anssarullah Military Media Center / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ANSSARULLAH MILITARY MEDIA CENTER - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ANSSARULLAH MILITARY MEDIA CENTER - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
إطلاق صاروخ باليستي حوثي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

شبوة.. باليستي حوثي يستهدف منزلاً ويقتل 8 مدنيين

الصاروخ الحوثي استهدف منزل مدير عام مديرية عسيلان ناصر القحيح الحارثي

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قُتل ثمانية مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف لميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي استهدف منزل مسؤول محلي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، شمال شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي منزل مدير عام مديرية عسيلان ناصر القحيح الحارثي بمنطقة وادي بالحارث، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

ناصر القحيح الحارثي
ناصر القحيح الحارثي

وأشارت إلى أن القصف الحوثي جاء انتقاماً لمقتل عدد من قيادات الميليشيا بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم مساء الثلاثاء، بالإضافة لتلقيها هزائم وخسائر منيت بها في عسيلان وبيحان.

وكانت مصادر محلية وإعلامية كشفت عن مصرع وإصابة قيادات عليا في صفوف ميليشيا الحوثي بغارة جوية في محافظة شبوة.

الجيش اليمني يسيطر على معسكر مشاة في شبوة.. ومقتل 3 قياديين حوثيين اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني يسيطر على معسكر مشاة في شبوة.. ومقتل 3 قياديين حوثيين

وقالت المصادر إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مساء الثلاثاء اجتماعاً رفيعاً ضم قيادات كبيرة في ميليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية.

وضم الاجتماع، بحسب المصادر، محافظ المهرة المعُيّن من قبل الحوثيين القعطبي علي الفرجي، ومحافظ لحج أحمد جريب، ووكيل محافظة شبوة القيادي الحوثي أحمد محمد الحمزة.

وحسب المصادر، فإن الهجوم أسفر عن مقتل الحمزة وإصابة الآخرين. واعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع وكيل محافظة شبوة المعين منها أحمد محمد الحمزة، ولكنها لم توضح كالعادة ظروف ومكان وفاته، واكتفت بالقول إنه قضى "في جبهات الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى الأعمال القتالية والغارات الجوية للتحالف التي قتلت وأصابت عدداً أكبر من القادة الميدانيين على جبهتي شبوة ومأرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غزال لرئيس بارغواي اللبناني الأصل نطح رقيبا في الجيش وقتله  غزال لرئيس بارغواي اللبناني الأصل نطح رقيبا في الجيش وقتله 
وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997 وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة
شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين
شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله  شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 
سعوديون في معسكرات حزب الله! سعوديون في معسكرات حزب الله!
الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة
قبل أن تذهب
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
اكتشف المزيد