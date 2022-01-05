شبوة.. باليستي حوثي يستهدف منزلاً ويقتل 8 مدنيين

قُتل ثمانية مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف لميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي استهدف منزل مسؤول محلي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، شمال شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي منزل مدير عام مديرية عسيلان ناصر القحيح الحارثي بمنطقة وادي بالحارث، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

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وأشارت إلى أن القصف الحوثي جاء انتقاماً لمقتل عدد من قيادات الميليشيا بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم مساء الثلاثاء، بالإضافة لتلقيها هزائم وخسائر منيت بها في عسيلان وبيحان.

وكانت مصادر محلية وإعلامية كشفت عن مصرع وإصابة قيادات عليا في صفوف ميليشيا الحوثي بغارة جوية في محافظة شبوة.

وقالت المصادر إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مساء الثلاثاء اجتماعاً رفيعاً ضم قيادات كبيرة في ميليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية.

وضم الاجتماع، بحسب المصادر، محافظ المهرة المعُيّن من قبل الحوثيين القعطبي علي الفرجي، ومحافظ لحج أحمد جريب، ووكيل محافظة شبوة القيادي الحوثي أحمد محمد الحمزة.

وحسب المصادر، فإن الهجوم أسفر عن مقتل الحمزة وإصابة الآخرين. واعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع وكيل محافظة شبوة المعين منها أحمد محمد الحمزة، ولكنها لم توضح كالعادة ظروف ومكان وفاته، واكتفت بالقول إنه قضى "في جبهات الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى الأعمال القتالية والغارات الجوية للتحالف التي قتلت وأصابت عدداً أكبر من القادة الميدانيين على جبهتي شبوة ومأرب.