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الإرياني: عناصر الحوثي يفرون والميليشيات تبحث عنهم

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عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية - رويترز)

الإرياني: عناصر الحوثي يفرون والميليشيات تبحث عنهم

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، أن عناصر الميليشيات الحوثية يفرون من مديرية نعمان، نحو وسط محافظة البيضاء.

كما أضاف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أن هناك فرارا جماعيا لعناصر الميليشيات من مركز نعمان نحو مديريات وسط البيضاء، تاركين وراءهم السلاح الثقيل والمتوسط.

وأوضح أن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيا، بدأ يستحدث نقاط تفتيش للقبض على الفارين وإعادتهم للجبهة، وسط أنباء عن تصفية عدد منهم.

انهيارات غير مسبوقة

إلى ذلك أشار إلى أن قوات ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة يواصلون بدعم من تحالف دعم الشرعية تطهير قرى مديرية بيحان غرب شبوة، ويحررون عزل مسور آل دباش واللخف وساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، في ظل انهيارات غير مسبوقة في صفوف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وكانت القوات المشتركة سجلت تقدما كبيرا خلال الساعات الماضية محررة بيحان في شبوة، ومطلقة معركة تحرير مديرية عين أيضا، فضلا عن تحرير نعمان في البيضاء.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية أتت بعد أسبوع على إطلاق الجيش والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب والبيضاء، حقق خلالها تقدما ملموسا.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

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