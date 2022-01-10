شبوة.. ألغام الحوثيين تعيق عودة سكان بيحان وعسيلان

دعت منظمة حقوقية يمنية ميليشيا الحوثي للكشف عن خرائط الألغام في محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد، بعد أن تسببت خلال الأيام الماضية في مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وقالت "منظمة ميون لحقوق الإنسان" في بيان إنها "تلقت تقارير مفزعة عن تلوث جميع مناطق عسيلان وبيحان بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، بما في ذلك المناطق السكنية ما يمثل خطورة شديدة على المدنيين".

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وأكد البيان "سقوط أعداد من المدنيين قتلى وجرحى في تلك المناطق جراء انفجار تلك الألغام، حيث وثقت التقارير مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين خلال 48 ساعة".

ودعت المنظمة النازحين إلى التريث وعدم العودة إلى منازلهم في بيحان وعسيلان حتى يتم تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب.

كما دعت الفرق الهندسية المعنية بنزع الألغام إلى استنفار جهودها حتى يتمكن النازحون من العودة لمنازلهم وممارسة أنشطتهم الحياتية بأمان.

واعتبر البيان أن على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها والضغط على قيادة الحوثيين لتسليم الخرائط الخاصة بشبكات الألغام للحيلولة دون سقوط مزيد من المدنيين.

في السياق نفسه، أعلن المرصد اليمني للألغام عن وصول ثلاث فرق هندسية إضافية تابعة للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" وللبرنامج الوطني إلى محافظة شبوة للمشاركة في عملية تطهير مناطق عسيلان وبيحان من الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وعشوائية بمناطق واسعة من المديريتين.

وتحدث سكان محليون في مديريتي عسيلان وبيحان المحررة مؤخراً من سيطرة ميليشيا الحوثي، عن قيام الميليشيات بزراعة الألغام بشكل مكثف على الطرق في محاولة لعرقلة تقدم قوات العمالقة والجيش لتحرير باقي مناطق المحافظة ومنع التقدم نحو مديريتي البيضاء وحريب.