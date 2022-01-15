ميليشيا الحوثيين تقتل طفلا أمام والده في الجوف
الميليشيا قتلت الطفل سيف بن جازعه المعطري (14 عاماً) في نقطة لها في مديرية الغيل
في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، أقدمت ميليشيات الحوثي على قتل طفل أمام والده، في نقطة مسلحة تابعة لها بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، غداة توتر ومواجهات مع قبائل بني نوف على خلفية جريمة مشابهة.
وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن عناصر من الميليشيات قتلت الطفل سيف بن جازعه المعطري في نقطة تابعة للحوثيين في مديرية الغيل غرب الجوف.
وأكدت أن الطفل سيف (14 عاماً) قُتل أمام والده أثناء عبورهما على متن سيارتهما الخاصة بنقطة السلمات بمديرية الغيل.
والخميس الماضي، قُتل مواطن من أبناء قبائل بني نوف وأصيب آخر في مواجهات مع الميليشيات الحوثية في منطقة الغيل غرب الحزم، بينما لقي ستة عناصر من الميليشيات مصرعهم.
وخلال العامين الماضيين، تصاعدت حدة التوتر بين قبائل محافظة الجوف وميليشيا الحوثي، بعد أن أصبحت الأخيرة تمارس مختلف صنوف القمع والانتهاكات بحق أبناء القبائل.
وغالباً ما ينتهي التوتر بين رجال القبائل وعناصر الميليشيات الحوثية بكسر شوكة الأخيرة في عدة مواجهات، بلغت حد اختطاف قيادات لدي الميليشيا وأطقماً قتالية.
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