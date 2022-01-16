التحالف: نفذنا 45 استهدافا للحوثيين في مأرب

مع استمرار المعارك العنيفة في جبهات مأرب والبيضاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، تنفيذ 45 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أن الضربات في المحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد، دمرت 17 آلية عسكرية للميليشيات، وقتلت أكثر من 220 عنصرا

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كما أشار إلى تنفيذ 19 استهدافا ضد الحوثيين في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات، وقتلت أكثر من 60 عنصرا.

عمليات متزامنة وتقدم مستمر

وكان الجيش اليمني أعلن قبل أيام تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات الميليشيات في مأرب بالمدفعية والطيران.

أتى ذلك، بعد أن أطلقت القوات اليمنية بمساندة التحالف قبل أكثر من أسبوع، عمليات عسكرية متزامنة بهدف استرجاع كافة المناطق في مأرب والبيضاء، عقب الانتهاء من تحرير محافظة شبوة بالكامل.

وحققت قوات الجيش وألوية العمالقة، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، تقدما ملحوظاً جنوب مأرب، والبيضاء على السواء، مع استمرار المعارك الضارية ضد الحوثيين.

جاءت تلك العمليات، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الماضي (فبرير 2021) ، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.