شاهد.. تفكيك ألغام حوثية بمأرب وغنائم من عتاد الميليشيا  

أعلنت ألوية العمالقة، الخميس، تفكيك كمية كبيرة من العبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمديرية حريب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن فرق العمالقة الهندسية تنفذ عمليات مسح ميدانية وتطهير للمناطق والوديان والطرقات في حريب، وتمكنت من تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة.

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ونزعت ألوية العمالقة وفريق المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بطريقة عشوائية في مديريات محافظتي شبوة ومأرب.

إلى ذلك، تمكنت ألوية العمالقة من إغتنام عدداً كبير من الأطقم والأليات والدبابات والأسلحة من عتاد الميليشيات الحوثية التي تركتها في مدينة حريب بمحافظة مأرب.

وأظهرت مشاهد مصورة، نشرها إعلام العمالقة، الخميس، عدداً كبير من الآليات والدبابات والأطقم والدراجات النارية والأسلحة التي اغتنمتها قوات العمالقة من عتاد الحوثيين في معركة حريب.

وتكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط المئات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين إثر المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة.

كما عمدت ميليشيات الحوثي إلى حفر عدداً كبير من الأنفاق والخنادق لمقاتليها في الجبال الواقعة بين مديرية عين بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب.

ووثقت مشاهد مصورة عدداً كبير من الأنفاق والخنادق التي كانت تتحصن فيها الميليشيات الحوثية ومقاتليها التي تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة عليها وتحرير مديريتي عين بمحافظة شبوة وحريب بمحافظة مأرب.