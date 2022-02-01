.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تعز.. مصرع 15 حوثياً بغارات للتحالف وتقدم ميداني بالجبهات

  • الخط
A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلتان تابعتان للتحالف (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تعز.. مصرع 15 حوثياً بغارات للتحالف وتقدم ميداني بالجبهات

المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير عدد من المناطق الاستراتيجية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بتعز من الحوثيين

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثيين حتفهم وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً وإصابة آخرين وتدمير عربة وطقم عسكري".

محافظة تعز
محافظة تعز

وذكر المصدر أن "غارات أخرى استهدفت فجر اليوم موقعاً للمليشيات في مدخل منطقة الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات وتدمير أطقم عسكرية".

في السياق نفسه، كشف قائد "اللواء 17 مشاة" العميد عبدالملك الأهدل، عن تقدمات كبيرة حققتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال بمحور تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال العميد الأهدل إن قوات الجيش حررت خلال الساعات الماضية "تباب الجبيرية والصفراء والقاعدة في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز" بإسناد كبير وفاعل من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير عدد من المناطق الاستراتيجية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

صنعاء.. حصار حوثي يفاقم أزمة المشتقات النفطية اليمن اليمن والحوثي صنعاء.. حصار حوثي يفاقم أزمة المشتقات النفطية

وأكد سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للميليشيات بنيران الجيش وبغارات التحالف.

كما أكد قائد "اللواء 17 مشاة" أن طيران التحالف كان له "الدور الأكبر في إحراز هذه الانتصارات"، وفق ما نقله المركز الإعلامي للجيش اليمني.

ولفت إلى أن المعارك ما تزال مستمرة "وفق الخطط المرسومة حتى تحرير كامل محافظة تعز" من وجود الميليشيات الحوثية الإرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد