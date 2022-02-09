التحالف: عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن فجر الاثنين، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية.

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كما أوضح التحالف أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كذلك أعلن أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن "الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

وشدد التحالف على أن "الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وتعهد باتخاذ "إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني"، محذراً الميليشيات من استخدام الأعيان المدنية، مؤكدا أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.