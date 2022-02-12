جرائم الحوثي مستمرة.. مقتل 3 أطفال وامرأة في مأرب والحديدة

قُتلت امرأة وأصيبت شقيقتها بجروح اليوم السبت في قصف حوثي على مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي قصفت بعدد من قذائف الهاون قرية بني الحشاش الواقعة شمال حيس، وسقطت إحداهن على منزل مواطن يدعى أحمد عوض حشاش، ما أدى إلى مقتل وإصابة اثنتين من بناته.

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ووفقاً لذات المصادر، فإن الأهالي قاموا بإسعاف الضحيتين إلى مستشفى حيس الريفي، لكن زينب أحمد كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها العميقة، فيما أجريت الإسعافات الأولية لشقيقتها تهاني، قبل نقلها إلى المستشفى الجراحي التابع لأطباء بلا حدود.

إلى ذلك، قُتل ثلاثة أطفال أشقاء، مساء أمس الجمعة، بانفجار مقذوف صاروخي من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب.

وقالت مصادر متطابقة إن الأطفال الثلاثة الأشقاء، وهم أولاد أحمد سالم المقرحي، قُتلوا جراء انفجار رأس صاروخ من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مفرق حريب.

كما ذكرت المصادر أن الانفجار حدث بالقرب من مخيم للنازحين، وتسبب بهلع كبير في أوساطهم.