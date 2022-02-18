خسائر فادحة للميليشيات في حجة.. والجيش يحبط هجوماً حوثياً

مع استمرار تقدم الجيش اليمني على جبهات حجة، الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء، تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في جبهة عبس شمالي المحافظة.

كما تمكن الجيش من إحباط هجوم حوثي على جبهة بني حسن شمال حجة، بحسب ما أفاد مراسل العربية اليوم الجمعة.

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معارك شرسة

وخاضت قوات الجيش خلال الساعات الماضية معارك شرسة، بعد أن تمكنت من كسر هجوم الحوثيين في بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عدداً من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.

وأدت ضربات المدفعية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

بينما كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا، لتسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر، وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.

كما تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك. وصدت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة الخامسة هجوما بحريا للميليشيات الحوثية، ودمرت زورقا، فيما لاذت خمسة أخرى بالفرار.

يشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات شبوة ومأرب، إضافة إلى حجة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.