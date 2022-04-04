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تنفيذاً لبنود الهدنة.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة

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FILE - In this Sept. 29, 2018 file photo, a cargo ship is docked at the port, in Hodeida, Yemen. U.N. Special Envoy for Yemen Martin Griffiths released a statement Thursday, Oct. 8, 2020 condemning the recent clashes in Yemen’s strategic port city of Hodeida, which has so far left dozens of casualties, and urged the country’s warring parties to immediately stop the fighting. Since Saturday, clashes have flared up between Yemen’s Houthi rebels and government forces south of the port in Hodeida, which handles about 70% of Yemen’s commercial and humanitarian imports. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
ميناء الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تنفيذاً لبنود الهدنة.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة

السبت دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ في اليمن، ومن بنودها تيسير دخول 18 سفينة وقود إلى الحديدة

العربية.نت

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دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس" عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وخصوصاً العاصمة صنعاء أزمة وقود منذ أشهر، وسط تلاعب الانقلابيين بالسوق وخلقهم سوقاً سوداء لتمويل حربهم.

أزمة وقود في صنعاء (أرشيفية)
أزمة وقود في صنعاء (أرشيفية)

يذكر أن تحالف دعم الشرعية يقوم بتفتيش السفن المتجهة لليمن، منعاً لتهريب السلاح للحوثيين.

وقالت "شركة النفط اليمنية" التابعة للحوثيين في بيان اليوم الاثنين: "وصلت الآن إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر". وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم "سيبلاندر سافير".

والسبت دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال مشاورات الرياض
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال مشاورات الرياض
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وتضمنت بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

من جهته، أشاد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في بيان بالمساح بدخول السفن، قائلاً: "أرحب بالالتزام بالسماح بمرور سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. هذه الموانئ هي نقاط دخول مهمة للوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن".

كما رأى أن استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء "بمثابة أخبار مرحب بها من قبل العديد من اليمنيين".

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