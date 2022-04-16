اليمن: نسقنا مع مصر والأردن لبدء الرحلات من مطار صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة على حساب الخارجية إنه انطلاقًا من حرص الوزارة على التخفيف من معاناة اليمنيين، وجهت ‎الحكومة الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى ‎مطار صنعاء.

انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا،وجهت #الحكومة_اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الاول ل #الهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من والى #مطار_صنعاء وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والاردن لبدء التشغيل. pic.twitter.com/RVeKbIx0kV — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 15, 2022

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كما أوضح بن مبارك بأنه قد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل، دون تفاصيل أخرى.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، أحدهما لمصر والأخرى للأردن.

يشار إلى أن المطار مغلق أمام الرحلات المدنية ومفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016، وذلك بسبب تحويله من قبل الحوثي لأغراض عسكرية.

كما ستسمح الهدنة أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات صراعاً بين قوات الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.