.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة

  • الخط
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك

وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة

أحمد عوض بن مبارك: سلمنا المبعوث الأممي أسماء الفريق المعني بفتح الطرق في مدينة تعز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، أن رفع الحصار عن تعز يمثل إحدى أولويات الهدنة التي تعيشها البلاد منذ بداية أبريل/نيسان الجاري.

غروندبرغ: الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل الى حل دائم باليمن العرب والعالم غروندبرغ: الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل الى حل دائم باليمن

وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الحكومة سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأممي في الأسبوع الأول من أبريل.

كما تابع "فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

كما ستسمح أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات صراعاً بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد حصرية من وسط معركة للقتال العنيف في ماريوبول مشاهد حصرية من وسط معركة للقتال العنيف في ماريوبول
اكتشف المزيد