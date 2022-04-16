وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، أن رفع الحصار عن تعز يمثل إحدى أولويات الهدنة التي تعيشها البلاد منذ بداية أبريل/نيسان الجاري.

وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الحكومة سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأممي في الأسبوع الأول من أبريل.

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كما تابع "فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات".

يمثل رفع الحصار عن #تعز احد أولويات #الهدنة وقد سلمت الحكومة أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث في الاسبوع الاول من أبريل.

فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات. — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 16, 2022

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

كما ستسمح أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات صراعاً بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.