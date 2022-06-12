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العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز

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Rashad al-Alimi, President of Yemen's new leadership council, attends the last day of the conference on the conflict in Yemen, hosted by the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC) in Saudi Arabia's capital Riyadh on April 7, 2022. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نأمل في مبادرة من الجامعة العربية لترتيب اجتماع عربي ودولي لإعادة الإعمار

العربية.نت

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عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في كلمة ألقاها أمام الجامعة العربية، اليوم الأحد، عن أمله في مبادرة من الجامعة للترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي.

وقال العليمي إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار.

خزان صافر العائم
خزان صافر العائم

كما أشار إلى حالة من الإحباط من إمكانية تحقيق السلام مع "جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة أوفت بوعودها في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة "في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي".

تظاهرة في مايو الماضي للمطالبة برفع الحصار عن تعز
تظاهرة في مايو الماضي للمطالبة برفع الحصار عن تعز
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وأوضح أنه في الشهر الأول للهدنة دخلت كافة سفن الوقود عبر ميناء الحديدة دون وفاء الحوثيين ببند إيداع المرتبات وتسليمها وصرفها في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، زار صنعاء قبل يومين ولم يستطع إقناع قادة الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بفك الحصار عن تعز والمحافظات الأخرى.

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