اليمن.. إسقاط مسيّرة حوثية محملة بالقذائف شمال تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، اليوم السبت، عن تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع حوثية محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة، في خرق جديد للهدنة الأممية.

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وأضاف أن إسقاط الطائرة الحوثية جاء بالتزامن مع قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة.

وأمس الجمعة، قال المركز الإعلامي لمحور تعز إن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً بقذائف الهاون على مواقع قوات الجيش في جبهة الضباب غرب المدينة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وذكر أن خروقات الميليشيا خلال الأسبوع الماضي تركزت في الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز.

وبحسب المركز، فإن الخروقات تمثلت باستهداف مواقع القوات الحكومية بالقصف المدفعي والقناصات، وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة، إضافةً لاستقدام تعزيزات وشق طرقات وزراعة الألغام.

ومن ضمن الخروقات الحوثية في جبهات تعز، بحسب إعلام المحور، القيام بأعمال الاستطلاع واستخدام الطيران المسير، بالإضافة إلى استهداف الأحياء السكنية بالقناصات ومختلف العيارات.

وبيَّن المركز أن وحدات محور تعز رصدت منذ بداية الهدنة الأممية حتى أمس الأول الخميس 2778 خرقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثيين في مختلف جبهات المحافظة.