القوات اليمنية تصد هجمات حوثية جنوب مأرب

تصدت القوات اليمنية، أمس السبت واليوم الأحد، لعدة هجمات حوثية على مواقعها في مديرية حريب جنوب مأرب.

وبحسب مصادر ميدانية فإن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل من أحد الأودية المتعرجة في سلسلة جبال ملعاء للالتفاف على قوات العمالقة المتمركزة أسفل العقبة من الاتجاه الجنوبي بالتزامن مع هجوم من الطريق الواصلة إلى مركز المدينة.

مادة اعلانية

كما ذكرت المصادر سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثي بنيران قوات العمالقة دون تحقيق أي مكسب على الأرض.

وتشهد القرى الواقعة أسفل عقبة ملعاء قصفاً متواصلاً تشنة الميليشيا الحوثية بشكل عشوائي، يستهدف منازل المواطنين آخره صباح أمس.

هذا ويأتي الهجوم الحوثي في حريب امتداداً لسلسلة من الخروقات، التي ترتكبها الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية، كانت طالبت الأسبوع الماضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية دون تسويف، أو إدانتهم بشكل صريح.

كما اعتبرت الحكومة أن رفض الحوثيين للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض، يأتي في سياق ما وصفتها بـ "سياسة كسب الوقت"، التي تنتهجها الميليشيا وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة.