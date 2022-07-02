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اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر 3 منازل لمدنيين في عمران

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Tribesmen loyal to the Shi'ite Houthi group sit on the side of a road in Amran province, north of the Yemeni capital Sanaa April 12, 2014. Fighters loyal to the Shi'ite tribe, who have repeatedly fought government forces since 2004, are trying to tighten their grip on the north as Yemen moves towards a federal system that gives more power to regional authorities. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
مقاتلون حوثيون في عمران (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. ميليشيا الحوثي تفجر 3 منازل لمدنيين في عمران

المنازل تعود لـ3 من أفراد قبيلة ذي سيلة في مديرية العشة.. وتفجيرها يندرج ضمن سلسلة جرائم الحوثيين بحق من يخالفهم الرأي

العربية.نت - أوسان سالم 

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فجرت ميليشيا الحوثي ثلاثة منازل لمواطنين من قبيلة ذي سيلة في مديرية العشة بمحافظة عمران، شمال اليمن.

ودانت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن" جريمة تفجير ميليشيات الحوثي الإرهابية منازل مواطنين بمحافظة عمران على مرأى ومسمع من العالم.

وقالت الهيئة في بيان إن "الميليشيات الانقلابية فجرت، الأربعاء الماضي، منازل المواطن سعيد سيلة وجميل علي جبران سيلة والمواطن نواف علي جبران سيلة في منطقة السيلة مركز مديرية العشة بمحافظة عمران".

وأضاف البيان أن "هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها الميليشيات ضد اليمنيين المخالفين لمشروع أفكارها ومعتقداتها، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم".

تفجير منزل في اليمن (أرشيفية)
تفجير منزل في اليمن (أرشيفية)

وأشار البيان إلى أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين يعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.

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وطالبت الهيئة في بيانها مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية والعمل على مساءلة الميليشيات الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري والإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

وكان تقرير لـ"الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" قد رصد تفجير 816 منزلا على يد ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام 2020.

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