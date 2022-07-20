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المجموعة الخماسية تدعو الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فوراً

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Houthi police troopers escort the convoy of the United Nations envoy for Yemen Hans Grundberg as it leaves Sanaa Airport in Sanaa, Yemen April 11, 2022. REUTERS/Khaled Abdullah
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

المجموعة الخماسية تدعو الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فوراً

المجموعة جددت دعمها لتمديد الهدنة في اليمن ورحبت باستمرار الحكومة اليمنية في "تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها"

العربية.نت

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جددت المجموعة الخماسية الخاصة باليمن في بيان مشترك الثلاثاء دعمها لجهود الأمم المتحدة في تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

وفي ختام اجتماع افتراضي استضافته المملكة المتحدة لمناقشة الوضع في اليمن ودعم عملية السلام وحضره مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، اتفقت المجموعة على ضرورة أن تؤدي العملية التي تقودها الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستند على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ

وقالت المجموعة الخماسية في بيان: "نرحب باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء".

ودعا البيان ميليشيا الحوثي إلى إبداء مرونة في المفاوضات بشأن الطرق المغلقة حول تعز وفتح الطرق الرئيسية فوراً، وضرورة تحسين حرية تحرك المدنيين في أنحاء اليمن، وأهمية التواصل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.

مظاهرة في مايو الماضي للمطالبة برفع الحصار عن تعز
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وأكدت المجموعة الخماسية على مواصلة دعمها لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل لاستيراد الغذاء من أجل وقف تدهور الوضع الإنساني، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية والآثار السلبية لحرب أوكرانيا على استيراد الغذاء وارتفاع الأسعار.

وتقول الأمم المتحدة إن خطتها للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2022، تم تمويلها من المانحين الدوليين بمبلغ 1.3 مليار دولار فقط، أي أقل من 26% من المبلغ المطلوب وقيمته 4.27 مليار دولار.

في سياق آخر، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" الاثنين إن الأمم المتحدة تضغط على الأطراف للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر، والتي ستكون الأطول في الصراع المستمر للعام الثامن على التوالي.

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