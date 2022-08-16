حريق يلتهم 8 مساكن للنازحين في مخيمات مأرب

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن إن ثمانية مساكن للنازحين في مأرب، شمالي شرق البلاد، احترقت بشكل كلي.

وذكرت وحدة الطوارئ في الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب في بيان، إن حريقاً نشب مساء الاثنين في مخيم الوحدة بجو النسيم ومخيم الحمه بالقطاع الجنوبي مما أدى إلى احتراق مأوى 7 أسر بمخيم الوحدة ومأوى أسرة واحدة بمخيم الحمه، مضيفةً أنه تمت السيطرة على النيران من قبل متطوعين من الأهالي.

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وأضافت أن الحريق اندلع في إحدى الشبكيات المصنوعة من الحديد والمغطاة بالطرابيل سريعة الاحتراق ثم امتد لنحو 21 شبكية داخل المخيم ما تسبب في أضرار مادية لمقتنيات خاصة بالنازحين، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأفادت أن الحريق بمخيم الوحدة شمال المدينة خلف أضراراً مادية كبيرة حيث أتلفت ممتلكات السكان بالكامل.

ودعت المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المحافظة لسرعة النزول إلى ذلك المخيم وتقديم المساعدة لتلك الأسر التي فقدت كل شيء تملكه بسبب الحريق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أسباب الحريق ناجمة عن التشبيك العشوائي للكهرباء و"تجاهل المنظمات لنداءات الوحدة التنفيذية بتوفير مأوى انتقالي أكثر ديمومه يقاوم الحرائق ويحفظ للنازح كرامته".

وأكد البيان تسجيل احتراق 51 مأوى في مخيمات النازحين خلال النصف الأول من العام الجاري، مما تسبب بمقتل وإصابة 26 شخصاً في صفوف النساء والأطفال النازحين.

وتتعرض مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بين الفينة والأخرى لحرائق، بسبب عدم وجود المأوى الملائم لتلك الأسر المنكوبة.

يذكر أن مأرب تأوي أكثر من مليوني نازح، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت أو في أكواخ مصنوعة من العود.