اليمن والحوثي
رغم الهدنة.. هجوم حوثي جديد شرق تعز
قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية تصدت لعملية هجومية واسعة شنتها الميليشيا على مواقع عسكرية في المناطق المحيطة بمعسكر الأمن المركزي والقصر
شنت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، هجوماً جديداً على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، رغم سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية تصدت لعملية هجومية واسعة شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في المناطق المحيطة بمعسكر الأمن المركزي والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.
مادة اعلانية
ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم استمر لأكثر من ساعتين ونصف، وتكبدت خلاله الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح، وأُجبِرت على التراجع والفرار.
ومؤخراً، كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية عملياتها الهجومية على مدينة تعز، في انتهاك واضح ومتعمد للهدنة الأممية، وفق المركز.
اقرأ أيضاً
-
بسبب سمعة سلفيه.. هل فكر الملك "تشارلز" في تغيير اسمه؟يزعم البعض أن الأمير تشارلز فكر في اختيار اسماً مختلفاً له بدلاً من تشارلز، في رغبة منه لتجنب الإرث المثير للجدل للملكين تشارلز الأول وتشارلز الثاني في بريطانيا الأخيرة
-
غروسي: القصف قرب محطة زابوريجيا النووية لا يمكن أن يستمرروسيا أعربت عن تأييدها لدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف القصف قرب محطة زابوريجيا العرب والعالم
-
تحوّل جذري إيجابي في الشؤون المالية لبرشلونةأفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، أن بيع أصول برشلونة خلال الصيف الحالي سمح للنادي الكتالوني برفع سقف رواتبه من 144.3 مليون يورو (144 ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية