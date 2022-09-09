رغم الهدنة.. هجوم حوثي جديد شرق تعز

شنت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، هجوماً جديداً على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، رغم سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية تصدت لعملية هجومية واسعة شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في المناطق المحيطة بمعسكر الأمن المركزي والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم استمر لأكثر من ساعتين ونصف، وتكبدت خلاله الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح، وأُجبِرت على التراجع والفرار.

ومؤخراً، كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية عملياتها الهجومية على مدينة تعز، في انتهاك واضح ومتعمد للهدنة الأممية، وفق المركز.