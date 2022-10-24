فرنسا: "الحوثي" تتحمل مسؤولية عدم التقدم في محادثات الهدنة

أكدت الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن مسؤولية عدم حصول أي تقدم في المحادثات الخاصة بالهدنة في اليمن تقع على عاتق الحوثيين.

‏ودعت باريس في بيان لها، الحوثيين إلى وقف التصعيد، معبرة عن أسفها ‏لغياب التقدم في المحادثات الهادفة إلى إرساء هدنة جديدة في اليمن.

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كما قالت: "السعودية وسلطنة عمان تبذلان جهودا يجب الاعتراف بها بشأن هدنة اليمن".

تهديد غير مقبول

إلى ذلك، دانت الخارجية الفرنسية، هجوم الحوثيين على ناقلة نفط في ميناء الضبّة باليمن، ووصفته بأنه ‏تهديد غير مقبول للتجارة البحرية العالمية ولحرية الملاحة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، شنت هجوماً بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد يوم 21 أكتوبر الجاري.

وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن الميليشيا الحوثية أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي وذلك بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء.

كما أشار إلى أنه تم إسقاط مسيرة حوثية ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية، لافتا إلى أن انطلاق الهجوم الحوثي كان من منطقة بين مأرب والجوف.