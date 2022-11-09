اليمن والحوثي
مأرب.. إسقاط مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مخيم نازحين
تم اسقاط المسيرة الحوثية قبل أن تتمكن من الوصول إلى مخيم النازحين
وضع القراءة
100% حجم الخط
تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، مساء الأربعاء، من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي، غرب مدينة مأرب، كانت تحاول استهداف أحد مخيمات النازحين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول، ان الدفاعات الجوية لقوات الامن الخاصة أسقطت طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بالعبوات المتفجرة قادمة من غرب المدينة بإتجاه أحد مخيمات النازحين، مشيراً إلى أنه تم اسقاط المسيرة قبل أن تتمكن من الوصول إلى هدفها.
مادة اعلانية
وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، قالت، الثلاثاء، إن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم الذي شنته، الإثنين، ميليشيا الحوثي، على مدينة مأرب.
اقرأ أيضاً
-
وسط أزمة طاحنة.. أميركا تقدم 80 مليون دولار مساعدات للبنانالمعونة تشمل 72 مليون دولار للمساعدات الغذائية لنحو 650 ألف شخص على مدى 5 أشهر العرب والعالم
-
تبييض أموال والاعتداء على أمن الدولة.. الغنوشي أمام قضاء تونسالقضية تتعلّق بشبهات تبيض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصا، من بينهم قيادات من النهضة، إلى جانب وسياسيين واعلاميين ورجال أعمال المغرب العربي
-
رمى نفسه من الطابق العاشر.. وفاة وكيل لاعبين مصري شهيريُعد حازم الحديدي البالغ من العمر 55 عاماً من أكبر وكلاء اللاعبين في مصر، أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخراً مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية