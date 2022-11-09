مأرب.. إسقاط مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مخيم نازحين

تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، مساء الأربعاء، من إسقاط مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي، غرب مدينة مأرب، كانت تحاول استهداف أحد مخيمات النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول، ان الدفاعات الجوية لقوات الامن الخاصة أسقطت طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بالعبوات المتفجرة قادمة من غرب المدينة بإتجاه أحد مخيمات النازحين، مشيراً إلى أنه تم اسقاط المسيرة قبل أن تتمكن من الوصول إلى هدفها.

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وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، قالت، الثلاثاء، إن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم الذي شنته، الإثنين، ميليشيا الحوثي، على مدينة مأرب.

