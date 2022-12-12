الاتحاد الأوروبي: على الحوثيين التخلي عن المواقف المتطرفة
مجلس الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية تجديد الهدنة في اليمن واستمرار جميع الإجراءات المصاحبة لها
دعا مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، جماعة الحوثي إلى التخلي عن المواقف التي اعتبرها "متطرفة" والانخراط بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي لليمن لتجديد الهدنة وتوسيعها في البلاد.
وأكد الاتحاد أهمية تجديد الهدنة واستمرار جميع الإجراءات المصاحبة لها وتوسيعها بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، إضافة إلى السماح بدخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة وبالرحلات الجوية التجارية من وإلى صنعاء.
وحث البيان جماعة الحوثي على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة إلى الهدوء وضبط النفس مع استمرار المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مطالباً بضرورة توقف جميع الهجمات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات أو التهديد بشن هجمات على البنى التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري بالمنطقة أمر "غير مقبول".
ودعا البيان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لإجراء المزيد من عمليات تبادل الأسرى، كما حث على إطلاق سراح جميع المحتجزين "بشكل تعسفي أو غير قانوني" في البلاد.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بنهج الحكومة اليمنية خلال الهدنة ووصفه بأنه "بناء"، إضافةً إلى الجهود الإقليمية للسعودية وسلطنة عمان بشأن تمديدها.
وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معرباً عن دعمه لجهود السلام التي يقودها المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في الوساطة بين أطراف الأزمة.
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