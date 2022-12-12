غروندبرغ: نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة في اليمن وتوسيعها

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه يعمل "بلا هوادة" لتجديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وتوسيع منافعها.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في فعاليات القمة النسوية الخامسة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي انعقدت ليومين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) واختتام حملة الـ16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، والذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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وأكد غروندبرغ أنه "على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية للهدنة في 2 أكتوبر، فإننا نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة وتوسيعها وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً للصراع".

وأضاف: "أنا على اتصال دائم بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة تضع اليمن على طريق السلام العادل والمستدام".

وشدد المبعوث الأممي على أنه "لكي تكون أي تسوية سلمية عادلة ومستدامة، يجب أن تكون شاملة، وأن تبني على المدخلات المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني".

وأوضح غروندبرغ أن "ضمان المشاركة المباشرة والهادفة للمرأة في جهود الوساطة والمفاوضات ومحادثات السلام لا يقتصر فقط على تنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعناها على أنفسنا، ولكن في رأيي إنها السبيل الوحيد لتحقيق سلام يدوم ويلبي احتياجات المجتمع اليمني ككل".

إلى ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، خصوصاً مسألة استعادة العمل بالهدنة الأممية التي لا يزال تجديدها متعثراً منذ أكثر من شهرين.

وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن الاجتماع يتضمن الإحاطة الشهرية من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، تليها جلسة مشاورات مع أعضاء المجلس.

ومن المتوقع أن يستعرض المبعوث الأممي في إحاطته، آخر التطورات والجهود التي بذلت منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن، بشأن إعادة إحياء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بما فيها تحركاته الأخيرة في دول المنطقة.