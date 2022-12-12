مسيّرة حوثية تستهدف مدرسة في حجة وتقتل طفلاً وتصيب اثنين

قتل طفل وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة واستهدف مدرسة في مديرية حيران بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن هجوماً بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي استهدف مدرسة السلام بقرية الدير مديرية حيران أثناء الدراسة.

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وأضافت المصادر أن العملية الهجومية أسفرت عن مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي البالغ من العمر 11 عاماً، وإصابة الطفلين أحمد علي عبدالله بيشي (8 أعوام) وسلطان أحمد علي بيشي (10 أعوام)، مشيرةً إلى أن الأطفال الثلاثة كانوا يسيرون في الطريق بالقرب من المدرسة.