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عناصر حوثية في صنعاء - أرشيفية من فرانس برس
اليمن والحوثي

بحجة البحث عن أشخاص.. حملة حوثية لمداهمة منازل أهالي تعز

العربية.نت
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واصلت ميليشيا الحوثي في اليمن حملة مداهمات لمنازل الأهالي في إحدى مناطق محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات داهمت منازل منطقة شوكان بمديرية ماوية، وفق ما نقلته وكالة خبر اليمنية.

كما داهمت الميليشيا المدعومة من إيران المنطقة بحجة البحث عن الأشخاص العائدين من المناطق المحررة.

وسبق أن شنت الميليشيا الحوثية حملة مداهمات لمنازل واختطافات بحق أبناء المنطقة خلال الثلاثة الأيام الماضية وأودعتهم في مدينة الصالح التي تتخذ منها سجناً لمعتقليها.

هذا ويواصل الحوثيون شن حملات المداهمات والاختطافات لعشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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