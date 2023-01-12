اليمن.. ارتفاع كبير في عدد النازحين خلال أول أسبوع من 2023
90 % من حالات النزوح كانت مدفوعة بمخاوف السلامة والأمن بسبب الصراع.. وأغلبها حصلت في محافظة لحج
نزحت أكثر من 300 أسرة يمنية من مناطقها في الأسبوع الأول من العام الجاري 2023، وبزيادة كبيرة بلغت نحو 10 أضعاف، عما تم تسجيله في آخر أسبوع من العام الماضي 2022.
وقالت فرع منظمة الهجرة الدولية (IOM) في اليمن إن فرقها سجلت نزوح 353 أسرة تتكون من 2118 فردا، خلال الفترة بين 1 و7 يناير 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 10 أضعاف عما تم تسجيله في الأسبوع الأخير من العام الماضي (من 25 إلى 31 ديسمبر 2022) والذي نزحت فيه 35 أسرة (210 أفراد).
كما أن عدد النازحين في الأسبوع الأول من العام الجاري يقل بـ42 أسرة فقط عما تم تسجيله خلال ديسمبر الماضي بالكامل، والذي وصل فيه عدد الأسر النازحة إلى 402 أسرة (2412 فردا).
وبحسب تقرير تتبع النزوح فإن 90% من حالات النزوح كانت مدفوعة بمخاوف السلامة والأمن بسبب الصراع (317 أسرة)، ثم الأسباب الاقتصادية (36 أسرة) التي مثلت ما نسبته 10% من مجموع النازحين خلال الأسبوع المذكور.
وأشارت المنظمة إلى أن مديرية القبيطة بمحافظة لحج تصدرت القائمة في استقبال النازحين، حيث وصلت إليها 230 أسرة، أتت من مديريتي دمنة خدير وماوية بتعز القريبتين منها، بحسب ما نشرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية. وكانت معظم حالات النزوح يومي 4 و5 يناير الجاري، بسبب الاشتباكات المستمرة في المنطقة.
تلي لحج محافظة مأرب بـ77 أسرة نازحة، كانت معظم الحالات فيها داخلية، ومن ذمار. ثم محافظة تعز بـ26 أسرة، كانت معظمها داخلية من مديريتي المعافر وموزع.
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