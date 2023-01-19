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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
من ميليشيات الحوثي في اليمن (أسوشيتيد برس)

المعلمي: تصحيح المسارات المغلوطة ضرورة في اليمن

الرئاسي اليمني: نعمل على بناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني

العربية.نت
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استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مدير دائرة الشرق الأوسط بمنظمة بيرجهوف الألمانية أوليفر ويلس النشطة في جهود دعم وتعزيز فرص السلام في اليمن، والسلم الاجتماعي حول العالم.

وجرى خلال اللقاء الأربعاء، استعراض التحديثات المتعلقة بمستجدات الشأن اليمني، بما في ذلك المساعي الإقليمية والدولية لدفع المليشيات الحوثية الإرهابية إلى التخلي عن نهجها العدائي تجاه السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

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كما تطرق اللقاء إلى المقاربات المنصفة لإنهاء الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بالتركيز على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية.

وشدد على أن الجذور الحقيقية للقضية اليمنية هي الأهم كأساس لبناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والمستقبل الافضل.

ترحيب كامل

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كان رحّب بالمساعي الحميدة للأشقاء والأصدقاء في دعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

الرئاسي يتمسك بالسلام في اليمن

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أثناء لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جبرائيل فيناليس الأسبوع الماضي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، والانعتاق من خرافات الماضي الإمامي المتخلف.

وأشار إلى أن تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الحكومة الشرعية هي الطريق الأمثل لجلب الجماعة المدعومة من النظام الإيراني إلى مسار السلام، ودفعها إلى تقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية، واحترام هويته الوطنية والعربية.

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