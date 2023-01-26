اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Hans Grundberg هانس غروندبرغ
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ
اليمن والحوثي

غروندبرغ يدعو إلى تقديم تنازلات والوصول لسلام دائم باليمن

المبعوث الأممي الخاص يشدد على ضرورة "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن والدخول في عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أطراف الأزمة إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع والوصول إلى سلام دائم في البلاد.

وقال غروندبرغ، في بيان مقتضب نشر على حساب مكتبه في "تويتر": "انطلقت (أمس الأربعاء) الرحلة الـ100 من صنعاء منذ أن نجحت هدنة أبريل 2022 في فتح المطار بعدما يقرب من ستة أعوام من الإغلاق".

مطار صنعاء
مطار صنعاء

وأضاف "استفاد ما يزيد عن 50 ألف راكب من هذه الرحلات. كانت رحلة اليوم الرحلة الـ49 منذ انتهاء الهدنة في شهر أكتوبر الماضي".

لغم حوثي يودي بحياة 3 مدنيين بينهم طفلان غرب اليمن اليمن اليمن والحوثي لغم حوثي يودي بحياة 3 مدنيين بينهم طفلان غرب اليمن

وأوضح المبعوث الأممي أن هذا "يعد تذكيراً بأهمية تقديم التنازلات وأثرها الإيجابي على حياة المدنيين".

وشدد المبعوث الأممي على أنه "يجب على الأطراف في اليمن (الحكومة - وميليشيا الحوثي) البناء على هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين"، مؤكداً على ضرورة "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، والدخول في عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع".

وتواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عرقلة جهود السلام، حيث ترفض تمديد وتوسيع الهدنة التي انتهت في أكتوبر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟ عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط