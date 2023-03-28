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Supporters of Yemen's Houthi rebels brandishing weapons raise portraits of their leader Abdul Malik Al-Houthi during a rally in the capital Sanaa on June 3, 2022, a day after the country's warring parties agreed to renew a two-month truce. Yemen has been gripped by conflict since the Iran-backed Huthi rebels took control of the capital Sanaa in 2014, triggering a Saudi-led military intervention in support of the beleaguered government the following year. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مجلس الوزراء اليمني: الحوثي لن يرضخ للسلام

ناقش مجلس الوزراء اليمني خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خصوصاً في حريب ومرخة

العربية.نت - أوسان سالم
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قال مجلس الوزراء اليمني إن "الركون على إمكانية رضوخ ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلام رهان خادع وكل التجارب معها تثبت ذلك". وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، وقف خلاله أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وخيارات التعامل معها، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

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ناقش مجلس الوزراء اليمني، خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خصوصاً في حريب ومرخة وغيرها من الجبهات، واستمرار أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية، والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الذي استهدف موكب محافظ تعز.

وأكد أن تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن. وتعهد بأن "الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الإرهابية".

وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، عن خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافةً إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

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