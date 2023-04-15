يوم ثانٍ من تبادل الأسرى باليمن.. طائرة تقلع من أبها لصنعاء

يستعد اليمن لاستكمال اليوم الثاني من صفقة تبادل الأسرى التي انطلقت أمس على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وستتواصل العملية اليوم السبت وغدا الأحد من أجل تبادل نحو 800 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن.

فقد "أقلعت اليوم أول طائرة من أبها، جنوب السعودية، إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزاً سابقاً، بحسب ما أفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس.

📢 Day 2 of release operation update: Our first plane carrying 120 former detainees has taken off from #Abha #SaudiArabia and is en route to #Sanaa, accompanied by @ICRC teams. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/JK8v8R6KW3 — ICRC for the Gulf Cooperation Council Countries (@ICRC_kw) April 15, 2023

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فيما أوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل بتغريدة على حسابه في تويتر، أن المرحلة الثانية من العملية ستتم عبر مطارات المخا- صنعاء ، أبها-صنعاء ، وصنعاء-الرياض، وستكون عبر 6 رحلات طيران من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أشار إلى أن ثلاث رحلات ستنطلق من المخا إلى صنعاء بإجمالي 100 محتجز حوثي، وأخرى من صنعاء إلى الرياض، وستنقل عفاش طارق والعميد محمد صالح نجل وشقيق نائب مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وأخيرا ستقلع رحلتان من مطار أبها إلى صنعاء لنقل إجمالي 250 محتجزا حوثيا.

وزير الدفاع وشقيق هادي

وكانت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الجانبين، انطلقت أمس، إذ نقلت طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 318 أسيراً من العاصمة صنعاء وعدن وإليهما.

ففيما أفرجت جماعة الحوثي عن 69 شخصاً، بينهم وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، أفرجت الحكومة عن 249 أسيراً نقلوا من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين.

في حين أوضح وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد حيدان، أن هذه العملية التي تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية، تعد الأكبر منذ سنوات.

كما أكد أنها مستمرة لتشمل الجميع بعد عيد الفطر القادم. ولفت إلى أن تفاهمات أكبر قادمة في ما يخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى.

يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.