تعز.. مقتل شاب برصاص قناص حوثي
حادث القنص يعد الثاني الذي تعرض له مدنيون في محافظة تعز خلال أيام عيد الفطر المبارك
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قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن شاباً في العشرينات من عمره، قتل برصاص قناص من جماعة الحوثي، غرب مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأدانت المنظمة في بيان مقتضب على "تويتر"، مقتل المواطن محمد عبدالفتاح الحضرمي البالغ من العمر 28 عاما، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي أثناء تواجده في بسطته لبيع الثلج بمنطقة بير باشا بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
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وأوضحت المنظمة أن الضحية ينحدر من مدينة حيس بمحافظة الحديدة (غربي البلاد).
وتعد هذه حادثة القنص الثانية التي تعرض لها مدنيون في محافظة تعز خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن جرائم حوثية متواصلة.
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