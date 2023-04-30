مجلس الأمن يرحب بدعم السعودية للوساطة الأممية في اليمن
دعا جميع الأطراف لمواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعم السعودية وسلطنة عُمان "المتواصل" لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى "مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام".
وقال أعضاء المجلس في بيان صحافي، إن المحادثات السعودية العمانية الأخيرة "تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية-يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن (هانس غروندبرغ) بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفق البيان.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من السعودية وسلطنة عُمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء ولقائهم بالحوثيين.
وشدد المجلس على "دعمه المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف".
وفي 9 أبريل الجاري، زار وفدان سعودي وعماني العاصمة صنعاء، حيث أجريا محادثات مع جماعة الحوثي، ضمن جهود إقليمية ودولية مكثفة، لإحلال السلام في اليمن.
-
وسط تصاعد التوترات مع الصين.. بايدن يلتقي رئيس الفلبينتأتي زيارة فرديناند ماركوس لواشنطن بعد انتهاء الولايات المتحدة والفلبين الأسبوع الماضي من أضخم مناورات حربية على الإطلاق أميركا
-
السودان.. الجيش والدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة لـ72 ساعةسلطات الطيران المدني السوداني تمدد إغلاق المجال الجوي باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات السودان
-
وثيقة مثيرة للجدل.. مدعوّ لتتويج تشارلز له حجج لينازع الملك على لقبهالأسترالي سايمن أبني هاستينغ يعيش في وانغاراتا في ولاية فيكتوريا جنوب شرق أستراليا وكان يتبادل بطاقات الأعياد مع الملكة إليزابيث وابنها كل عام الأخيرة