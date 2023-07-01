تزايد الإصابات بالحمى والفيروسات باليمن بسبب ضعف التطعيم
بحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 13 ألف إصابة بالحصبة، و8870 إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى 2080 حالة كوليرا مشتبهاً بها
رصد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 24 ألف إصابة بالأنواع المختلفة من الحمى في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فقد تم رصد 23850 حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم، خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفق المنظمة، فإن الحالات المسجَّلة توزّعت بين 13 ألف إصابة بالحصبة، و8870 إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى 2080 حالة كوليرا مشتبهاً بها، مرِّجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
وأرجعت أسباب تزايد حالات الإصابات بالحميات والأمراض الفيروسية في اليمن إلى "إيقاف حملات التطعيم الدورية"، وهو القرار الذي اتخذه الحوثيون منذ جائحة كورونا.
وتقود جماعة الحوثي المسيطرة على القطاع الصحي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، حملة تحريض واسعة ضد التحصين واللقاحات ضد الكثير من الأمراض بينها شلل الأطفال والحصبة والكزاز والدفتيريا.
وظهرت آثار الحملات التحريضية بشكل كبير مؤخراً من خلال الأرقام المتصاعدة لعدد المصابين بالأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال نتيجة عدم أخذ اللقاحات اللازمة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن 77 طفلاً توفوا جراء الإصابة بمرض الحصبة في اليمن منذ مطلع 2023، في حين عدد الإصابات بالمرض بين الأطفال تجاوزت الـ9000.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة لم يحصلوا على اللقاح المضاد للمرض"، مضيفةً: "في اليمن، تعد برامج التلقيح ضرورية من أجل حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".
-
وفد عسكري صيني يزور لندن وباريس ويبحث قضايا الأمن الدوليوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد يزور الصين خلال الشهر الجاري مع سعي لندن لتحسين العلاقات مع بكين العرب والعالم
-
طلعات جوية للجيش بالخرطوم.. واشتباكات في محيط "سلاح المدرعات"خروج مستشفى في مدينة بحري عن الخدمة بشكل كامل بعد مقتل فرد من الطاقم.. وقوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها السودان
-
فيديو يظهر مواطناً يصدم ويضرب عاملين بالباحة.. والداخلية تقبض عليهيجري القبض على مَنْ نشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية