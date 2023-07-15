أكثر من 26 ألف نازح داخلي في اليمن بالنصف الأول من 2023
أغلب الأسر نزحت من محافظة الحديدة وبنسبة 20%، تليها محافظة مأرب بنسبة 17%
أفاد تقرير حكومي أن أكثر من 26 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، في تقريرها الشهري لتتبع حركة النزوح الداخلي، إنها رصدت نزوح أكثر من 4700 أسرة مكونة من 26000 فرد، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023.
وأضاف التقرير أن الأسر النازحة في الشهر الماضي نزحت من 20 محافظة، وتوزعت على عشر محافظات.
وأشار إلى أن شهر يونيو الماضي لوحد، شهد نزوح داخلي لـ541 أسرة تتألف من 2693 شخص، أغلبها نزحت لأول مرة (458 أسرة مؤلفة من 2302 فرداً)، فيما نزحت 83 أسرة (391 فرداً) للمرة الثانية.
وأوضح التقرير الشهري، أن أغلب هذه الأسر نزحت من محافظة الحديدة وبنسبة 20%، تليها محافظة مأرب بنسبة 17%، ثم محافظة تعز بنسبة 11%، أما محافظة إب فقد سجلت ما نسبته 10% من إجمالي النزوح المسجل خلال فترة التقرير، أما بقية النسبة فقد توزعت على محافظات شبوة وذمار وريمة والبيضاء والضالع وعمران وأمانة العاصمة وحجة.
وأوردت الوحدة التنفيذية، في تقريرها أنها رصدت، خلال فترة التقرير، مغادرة 10 أسر (53 فرداً) من مناطق نزوحها الحالية، بالإضافة إلى عودة 110 أسرة أخرى (563 فرداً) إلى مواطنها الأصلية.
-
كيف تتأثر علاقات أنقرة وواشنطن بتغير الرئيس الأميركي؟محلل أميركي لـ"العربية.نت": في حال لم يفز بايدن بالرئاسة العام المقبل، فإن التغيير الأكبر الذي قد يواجهه أردوغان هو أنه لن يواجه ضغوطاً أميركيةً حيال تعامله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أميركا
-
منظمات حقوقية تتهم الدعم السريع باحتجاز 5000 شخص بالخرطومقوات الدعم السريع نفت تصريحات المنظمات الحقوقية، التي نقلتها وكالة رويترز، والتي تضمنت اتهامات بتعرض بعض المحتجزين للتعذيب السودان
-
إنتاج النفط متوقف بـ4 حقول ليبية.. ومكان بومطاري ما زال مجهولاقبيلة الزوي تعتقد أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والدبيبة خلف الخطف المغرب العربي