أكثر من 26 ألف نازح داخلي في اليمن بالنصف الأول من 2023

أفاد تقرير حكومي أن أكثر من 26 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، في تقريرها الشهري لتتبع حركة النزوح الداخلي، إنها رصدت نزوح أكثر من 4700 أسرة مكونة من 26000 فرد، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023.

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وأضاف التقرير أن الأسر النازحة في الشهر الماضي نزحت من 20 محافظة، وتوزعت على عشر محافظات.

وأشار إلى أن شهر يونيو الماضي لوحد، شهد نزوح داخلي لـ541 أسرة تتألف من 2693 شخص، أغلبها نزحت لأول مرة (458 أسرة مؤلفة من 2302 فرداً)، فيما نزحت 83 أسرة (391 فرداً) للمرة الثانية.

وأوضح التقرير الشهري، أن أغلب هذه الأسر نزحت من محافظة الحديدة وبنسبة 20%، تليها محافظة مأرب بنسبة 17%، ثم محافظة تعز بنسبة 11%، أما محافظة إب فقد سجلت ما نسبته 10% من إجمالي النزوح المسجل خلال فترة التقرير، أما بقية النسبة فقد توزعت على محافظات شبوة وذمار وريمة والبيضاء والضالع وعمران وأمانة العاصمة وحجة.

وأوردت الوحدة التنفيذية، في تقريرها أنها رصدت، خلال فترة التقرير، مغادرة 10 أسر (53 فرداً) من مناطق نزوحها الحالية، بالإضافة إلى عودة 110 أسرة أخرى (563 فرداً) إلى مواطنها الأصلية.