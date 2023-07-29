تعز.. مركز حقوقي يوثق 78 انتهاكا حوثيا خلال يونيو الماضي

وثّق "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" 78 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمركز أن قناصة الميليشيا الحوثية تسببت بمقتل مدنيَيْن اثنين، أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين، بينهم امرأة.

مادة اعلانية

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني للمركز وثّق عملية نزوح جماعي من قرى عزلة حوامرة ومناطق حقب والضاحي بمديرية ماوية، بسبب القصف الذي تشنه الميليشيا الحوثية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

كما وثّق التقرير تضرر 12 منزلاً كلياً، و29 منزلاً جزئياً، و16 مركبة بسبب القصف المدفعي للميليشيا، وتفجير عدة منازل بالألغام، واقتحام منازل للمدنيين وقصف عدة مزارع للمدنيين من قبل الميليشيا الحوثية.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تسببت بانتهاكات جماعية للمدنيين، لم يستطع الفريق الميداني رصدها، بسبب عدم القدرة للوصول إليها، كونها ما تزال مناطق خطرة يطالها القصف والقنص بشكل مستمر.