"الغذاء العالمي" يعلّق برنامج الوقاية من سوء التغذية باليمن

أفاد برنامج الغذاء العالمي (WFP) بأنه سيعلق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن بداية من الشهر القادم، بسبب النقص الحاد في التمويل، ما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص.

وقال البرنامج في تقرير حديث إن "النقص الحاد في التمويل إلى جانب الانقطاع المستمر للإمدادات، سيجبرنا على التعليق الكامل لنشاط الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من أغسطس المقبل، ما سيكون له أثراً على 2.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في البلاد، وهم من الذين يستهدفهم البرنامج أصلاً، خاصة بين الأطفال والنساء".

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وأضاف التقرير أن هذا التعليق يأتي لتوجيه ما يتوفر لدى البرنامج من تمويلات بسيطة نحو علاج الحالات الأشد خطراً، حيث سيتم "استخدام الموارد الشحيحة المتاحة لتغطية متطلبات برنامج علاج سوء التغذية الحاد المنقذ للحياة"، والذي يعد أخطر من سوء التغذية المعتدل.

وأشار إلى أن البرنامج اضطر أيضاً إلى تحويل أكثر من 900 ألف شخص مستفيد من التحويلات القائمة على النقد إلى التوزيعات الغذائية العينية اعتباراً من دورة التوزيع الرابعة التي بدأت في منتصف يونيو الماضي، وذلك بسبب النقص الحاد في تمويل برنامج التحويلات القائمة على النقد، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأوضح التقرير أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي للأشهر الستة المقبلة (أغسطس 2023 - يناير 2024)، لم يتم تلبيته سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1.05 مليار دولار أميركي، فيما "تم التأكيد في يونيو الماضي على مساهمات بقيمة 139 مليون دولار من أستراليا والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة الأميركية وصندوق اليمن الإنساني".