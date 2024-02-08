اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Frigate Hessen is sent off to the Red Sea from Wilhelmshaven, Germany, February 8, 2024, subject to an EU and national mandate, it will participate in the international EUNAVFOR ASPIDES mission to protect shipping and ensure freedom of navigation in the Red Sea. REUTERS/Carmen Jaspersen
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
اليمن والحوثي

لصد هجمات الحوثيين.. أوروبا تعزز ترسانتها بالبحر الأحمر بفرقاطة ألمانية

يتألف طاقم فرقاطة الدفاع الجوي "هيسن" من 240 شخصاً.. وستكون في حال تأهب دائم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

غادرت فرقاطة للبحرية الألمانية صباح الخميس في اتجاه البحر الأحمر بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات الحوثيين، وللمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية التي لا تزال قيد الإعداد.

وصرح مفتش البحرية كريستيان كاك للصحافيين في برلين بأنه "الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة".

وأوضح كاك أن الفرقاطة "هيسن" التي أبحرت من ميناء فيلهلمسهافن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمالا) يتألف طاقمها من 240 شخصاً وستكون في حال تأهب دائم.

وتستطيع الفرقاطة التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات و"زوارق انتحارية" يتم التحكم فيها من بعد. وحتى الآن، تستمر مهمتها حتى أبريل.

وبناء على تفويض من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الألماني، ستكلف الفرقاطة بمواكبة السفن التجارية واعتراض أي صواريخ تدنو منها.

ويعمل الاتحاد الاوروبي على إطلاق مهمة حماية للسفن التجارية في البحر الأحمر. ويمكن إعلان قرار في هذا الشأن قبل الاجتماع المقبل لوزراء خارجية التكتل في 19 فبراير. وأبدت دول عدة بينها إيطاليا وفرنسا وبلجيكا نيتها المشاركة في المهمة.

طاقم الفرقاطة "هيسن"
من 6
  • طاقم الفرقاطة "هيسن"
  • الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
  • الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
  • الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
  • الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
  • طاقم الفرقاطة "هيسن"
(6 صور)
طاقم الفرقاطة "هيسن"
طاقم الفرقاطة "هيسن"
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
الفرقاطة "هيسن" عند مغادرتها ألمانيا متوجهةً للبحر الأحمر
طاقم الفرقاطة "هيسن"
طاقم الفرقاطة "هيسن"

ومنذ نوفمبر، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. وشنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير.

وأضرّت هذه التوترات بالتجارة العالمية في شكل كبير، إذ تراجع النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة ناهزت ثلاثين في المئة مدى عام، بحسب مسؤول في صندوق النقد الدولي في المنطقة. وحولت العديد من شركات الشحن مسار سفنها لطرق أخرى في أعقاب هجمات الحوثيين.

واشنطن: استهدفنا صاروخي كروز مضادين للسفن للحوثيين اليمن اليمن والحوثي واشنطن: استهدفنا صاروخي كروز مضادين للسفن للحوثيين

وقال كاك للصحافيين: "ممرات التجارة البحرية الحرة هي أساس صناعتنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف "الوضع الراهن في البحر الأحمر يتسبب بالفعل في اضطراب الإمدادات وأجبر بعض الشركات على وقف الإنتاج"، مضيفاً أن أكثر من 90% من إجمالي البضائع تصل إلى أوروبا وألمانيا عن طريق البحر.

وسيتم تكليف الفرقاطة الأمانية بحماية السفن التجارية والتصدي للهجمات من دون أن تشارك في تنفيذ ضربات على الحوثيين في البر.

وهذه الفرقاطة مصممة للدفاع الجوي، وهي مجهزة برادارات يمكنها رصد أهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر ومزودة بصواريخ لإسقاط أهداف مثل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مسافة تزيد عن 160 كيلومترا.

وأضاف كاك "نتوقع مجموعة كاملة من الهجمات المباشرة وغير المباشرة، تشمل صواريخ باليستية واسعة المدى.. وحتى طائرات مسيرة وقوارب يتم التحكم فيها عن بعد في وضع هجوم انتحاري".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا: تهم لمواطن اميركي بسرقة مواد تكنولوجية عسكرية أميركية لصالح الصين أميركا: تهم لمواطن اميركي بسرقة مواد تكنولوجية عسكرية أميركية لصالح الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط