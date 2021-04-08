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عطلة في البورصة الأردنية الأحد المقبل

بورصة الأردن
بورصة الأردن
اقتصاد الأردن

عطلة في البورصة الأردنية الأحد المقبل

احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

متابع الغاء المتابعة

عمان - رويترز

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قالت البورصة الأردنية اليوم الخميس، إنها ستعطل أعمالها يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل/نيسان 2021 احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وتستأنف البورصة عملها يوم الاثنين 12 أبريل نيسان.

يأتي القرار في ضوء قرار رئيس الوزراء الأردني بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة أعمالها احتفالاً بمئوية الدولة.

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كانت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أظهرت أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر مارس 2021 بلغت 20.0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 23.1 مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر مارس 2021 قد بلغت 3.1 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 4.7 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 2021 نحو 102.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 19.0% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 110.0 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7.2 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 35.5 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.

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