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"مبادلة" تستثمر 1.8 مليار درهم في أكبر شركة رعاية بيطرية بأوروبا

إي في سي إيفيدنسيا للرعاية البيطرية
جانب من أعمال إي في سي إيفيدنسيا للرعاية البيطرية
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" تستثمر 1.8 مليار درهم في أكبر شركة رعاية بيطرية بأوروبا

الاستثمار الجديد يعزز محفظة "مبادلة" الاستثمارية المتنامية في شركات عالمية رائدة في قطاع الاستهلاك 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، أنها استثمرت 350 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.8 مليار درهم إماراتي) في شركة "آي في سي إيفيدنسيا"، أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا.

وقالت "مبادلة" في بيان لها، اليوم الأحد، إن المقر الرئيسي لشركة "آي في سي إيفيدنسيا" يقع في مدينة برستول بالمملكة المتحدة وتدير شبكة تضم أكثر من 1,500 عيادة ومستشفى بيطري موزعة على 12 دولة في القارة الأوروبية، حيث تقدم الرعاية لأكثر من 4 ملايين من الحيوانات المنزلية.

وتعمل هذه الشركة، التي تأسست عام 2011، وفق نهج لا مركزي بهدف تعزيز الابتكار لدى العيادات والمستشفيات التابعة للشبكة وتمكينها من التمتع بقدر كبير من الحرية في عملها، مع الاستفادة في نفس الوقت من منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المشتريات والاستشارات البيطرية والمجالس الإكلينيكية.

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وتتمتع "آي في سي إيفيدنسيا" بشهرة واسعة كشركة رائدة في تقديم معايير جديدة للتميز الإكلينيكي وسلامة فرق الرعاية البيطرية.

وكانت شركة "إي كيو تي برايفت اكويتي" قد استحوذت على "آي في سي" في ديسمبر 2016، ثم اندمجت في مايو 2017 مع مجموعة "إيفيدنسيا" السويدية المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية البيطرية.

ومنذ ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها في طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا، من خلال تنمية الأعمال وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس وحدة الاستهلاك في مبادلة، جاستن سابيت بيمان: "ينسجم استثمارنا في إي في سي إيفيدنسيا مع تركيزنا على الاستثمار في المؤسسات الرائدة في مجال الاستهلاك في القطاعات التي تتميز بالمرونة والنمو المستمر، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع إي كيو تي وسيلفر ليك وفريق آي في سي من أجل العمل على تعزيز ريادة الشركة وموقعها المتميز في مجال العناية بالحيوانات المنزلية".

ويعد استثمار مبادلة في "إي في سي إيفيدنسيا" إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات رائدة عالمياً مثل "ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد"، و"كوبانق"، و"ترك هيرو".

تركز مبادلة على الاستثمار في مؤسسات تعمل تحت قيادة فرق متميزة وتتمتع بمكانة متقدمة في الأسواق الجذابة تتوفر فيها فرص نمو قوية.

وشركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي، تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي (243.4 مليار دولار أميركي) على 6 قارات.

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