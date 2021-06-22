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ثاني جلسة خضراء في مصر.. هل تخلص المستثمرون من الفزع؟

البورصة المصرية
بورصة مصر
البورصة المصرية

ثاني جلسة خضراء في مصر.. هل تخلص المستثمرون من الفزع؟

بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين الأجانب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

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للجلسة الثانية على التوالي، سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات مصرية وعربية هزيلة.

وأمس، تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب جيدة بلغت ما يقرب من 12 مليار جنيه وذلك تزامناً مع صعود المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 10 آلاف نقطة. وواجهت البورصة المصرية سلسلة من الخسائر خلال الجلسات الماضية في ظل سيطرة العشوائية على قرارات المستثمرين وصغار المتعاملين، والتي تزامنت مع هبوط المؤشرات، ما تسبب في تفاقم موجة الخسائر.

على صعيد تداولات اليوم، ووفق التقرير اليومي للبورصة المصرية، فقد صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.73% لتربح الأسهم نحو 4.76 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 644.25 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين، إلى نحو 649.01 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

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على صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% مضيفاً نحو 145 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10061 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 10206 نقاط في إغلاق تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% رابحاً نحو 9 نقاط وذلك بعدما صعد من مستوى 2210 نقاط في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 2219 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.56% مضيفاً نحو 197 نقطة بعدما قفز من مستوى 12603 نقاط في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 12800 نقطة في نهاية تداولات اليوم.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.63% ليربح نحو 55 نقطة مرتفعاً من مستوى 3933 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 3988 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

فيما نزل مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.45% فاقداً نحو 11 نقطة متراجعاً من مستوى 2371 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 2360 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 0.17% مضيفاً نحو 6 نقاط ليرتفع من مستوى 3316 نقطة في إغلاق تعاملات أمس لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3322 نقطة.

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