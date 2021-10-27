"إيداع" السعودية توقع اتفاقية مع "يورو كلير" لجذب المستثمرين الدوليين

وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، اتفاقية ربط مع "يورو كلير"، مركز إيداع الأوراق المالية الدولي في بروكسل، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط "إيداع" مع "يورو كلير"؛ مما يمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى سوق الصكوك والسندات المحلية السعودية.

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وقالت "تداول السعودية"، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تفعيل هذا الربط في مارس 2022، والذي يهدف إلى إضافة قناة وصول جديدة للمستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك والسندات المحلية في تداول السعودية، سوق الأوراق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمصنّفة ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، وضمن أكبر ثلاث أسواق مالية ناشئة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد عن 2.5 تريليون دولار أمريكي.

وذكر البيان أن المستثمرين الدوليين سيتمكنون من تسوية السندات الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير.

وسيأتي ذلك بعد إطلاق مجموعة تداول السعودية حزمة التحسينات على البنية التحتية للسوق والتي تتضمن وضع إطار عمل محسن لكل من التسليم مقابل الدفع (DvP) لكل من السوق الأولية والثانوية.

ويهدف الربط إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق، والذي جاء بتوقيت مناسب، خاصة بالنظر إلى انضمام المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى مؤشر "فوتسي راسل" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

يستفيد المستثمرون الدوليون المؤهلون في "يورو كلير" من مجموعة من الخدمات بما في ذلك التسوية الداخلية وتداول للسندات الحكومية وشبه الحكومية السعودية المدرجة في تداول السعودية وحفظها، دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل. مما سيمكن المستثمرين المؤهلين من استخدام هذه الصكوك والسندات كضمانات لأنشطة التمويل وذلك يتضمن إعادة الشراء والرهن عن طريق يوروكلير.

توسيع نطاق الوصول الدولي



وتعليقاً على الاتفاقية، قال رائد الحميد؛ المدير التنفيذي لشركة إيداع: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع يورو كلير، أحد مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، حيث تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الوصول الدولي إلى السوق المالية السعودية، وبالتالي تعزيز تنوع قاعدة المستثمرين في السوق وزيادة كفاءتها".

وأضاف الحميد، إن الربط مع مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية يعد أحد الإنجازات الرئيسية لإيداع، والتي تسعى بجهودها المستمرة إلى النهوض بالسوق المالية السعودية، بحيث تتوافق بنيته التحتية مع رؤية المملكة 2030.

وتابع: "إننا نهدف إلى توسيع نطاقنا من خلال خلق المزيد من القنوات للمستثمرين الدوليين للوصول بكفاءة إلى سوق الصكوك والسندات".

سوق مجموعة العشرين تكتسب ظهورا مباشرا



من جانبها، ذكرت الرئيس التنفيذي لمجموعة يورو كلير، ليفا موستري، أن الاتفاقية تمكن من مواكبة نطاق ومتانة بنيتنا التحتية مع السوق المالية السعودية، مضيفة أنه "من خلال ربط إيداع مع يورو كلير، ستكتسب سوق مجموعة العشرين ظهوراً مباشراً لقاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين، مما سيؤدي إلى تحسين السيولة وكفاءة التكلفة".

وأشارت ليفا إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الدؤوب والتركيز الشديد من قبل جميع المشاركين بينما نواصل توسيع خدمتنا العالمية للعملاء.

شهدت السوق المالية السعودية خلال الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في الإقبال على الصكوك والسندات السعودية المدرجة من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز مجموع قيمة الإصدارات 451 مليار ريال سعودي، وذلك ليواكب ارتفاع الطلب العالمي على الإصدارات الحكومية.