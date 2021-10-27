 قفزة في أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية بـ203% إلى 1.2 مليار ريال

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 203.49% إلى 1.206 مليار ريال، مقارنة مع 379.53 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 44.29% في الربع الثالث، مقابل أرباح بواقع 836.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

وذكرت أن ارتفاع الأسعار قد حد من أثر ارتفاع تكلفة المبيعات.

وأظهرت بيانات "سابك للمغذيات" أن صافي الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت 2.465 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 116.94% خلال 9 أشهر مسجلة 5.552 مليار ريال، مقابل 2.559 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.