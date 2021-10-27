.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 قفزة في أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية بـ203% إلى 1.2 مليار ريال

  • الخط
سابك
سابك
سوق السعودية

قفزة في أرباح "سابك للمغذيات" الفصلية بـ203% إلى 1.2 مليار ريال

قياسا على 379.5 مليون ريال في الربع الثالث 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 203.49% إلى 1.206 مليار ريال، مقارنة مع 379.53 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 44.29% في الربع الثالث، مقابل أرباح بواقع 836.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

"سابك للمغذيات" توزع أرباحاً عن النصف الأول بـ595 مليون ريال شركات سوق السعودية "سابك للمغذيات" توزع أرباحاً عن النصف الأول بـ595 مليون ريال

وذكرت أن ارتفاع الأسعار قد حد من أثر ارتفاع تكلفة المبيعات.

وأظهرت بيانات "سابك للمغذيات" أن صافي الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت 2.465 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 116.94% خلال 9 أشهر مسجلة 5.552 مليار ريال، مقابل 2.559 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟ نهاية كورونا ومتغيراته.. هل تأتي من سم العقارب؟
كورونا وترمب و كورونا وترمب و"أسواق عبيد".. جديد تسريبات فيسبوك
الأكثر قراءة
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
تحذير أخير لـ تحذير أخير لـ"بايدن": تسريح جماعي ينتظر آلاف الأميركيين
وزير الاستثمار للعربية: شركات عالمية ستعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض وزير الاستثمار للعربية: شركات عالمية ستعلن تأسيس مقارها الإقليمية في الرياض
نيوم الرقمية للعربية: شبكة اتصال مع نيوم الرقمية للعربية: شبكة اتصال مع "ون ويب" فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
إيران: هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال محطات الغاز والوقود إيران: هجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال محطات الغاز والوقود
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد