"الخدمات الأرضية" تقلص خسائرها في الربع الثالث 50% لـ43.4 مليون ريال

تراجعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية الفصلية بعد الزكاة والضريبة 49.8%، في الربع الثالث من 2021، إلى 43.4 مليون ريال، مقابل خسائر 86.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تقلصت الخسائر 53%، حيث كانت 93 مليون ريال، في الربع السابق.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تراجعت خسائر الشركة بعد الزكاة والضريبة 54%، إلى 153 مليون ريال، مقابل 336 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وذكرت "الخدمات الأرضية" أن السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر على أساس سنوي هو التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات بزيادة قدرها 152.8 مليون ريال.

كما ارتفعت تكاليف التشغيل بمقدار 85.6 مليون ريال وذلك بسبب وقف الدعم المقدم من برنامج ساند البالغ 90 مليون ريال خلال الربع الحالي، قامت الشركة بالتخطيط لمبادرات عديدة تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل و تقليل أثر الجائحة على الربحية.

وأوضحت أن التكاليف التمويلية ارتفعت بمقدار 4.5 مليون ريال نتيجة السحب من التسهيلات البنكية، كما ارتفعت مصاريف الزكاة بمقدار 9.4 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق كما سجلت الشركة انخفاض في الارباح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمة 9.7 مليون ريال.