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إيه.دي.كيو الإماراتية تقود جولة تمويل لسبيني الهندية بحصيلة 283 مليون دولار

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سبيني الهندية - تأجير سيارات
سبيني الهندية
شركات

إيه.دي.كيو الإماراتية تقود جولة تمويل لسبيني الهندية بحصيلة 283 مليون دولار

الجولة تشمل زيادة أساسية في رأس المال قيمتها 250 مليون دولار

بنجالور – رويترز

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قالت شركة سبيني الهندية اليوم الثلاثاء، إن حصيلة جولة تمويلية قادتها شركة إيه.دي.كيو القابضة التي مقرها أبوظبي وتايجر غلوبال بلغت 283 مليون دولار، مما يعطي منصة بيع السيارات المستعملة للمستهلكين تقييما يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.

وأضافت سبيني في بيان أرسلت نسخة منه بالبريد الإلكتروني، أن الجولة تشمل زيادة أساسية في رأس المال قيمتها 250 مليون دولار وبيعا ثانويا بما قيمته نحو 33 مليون دولار من جانب بعض المستثمرين.

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تأسست سبيني في 2015 وهي تتيح للراغبين بيع سياراتهم المستعملة عبر الإنترنت وتمكن المشترين المحتملين من الاختيار من بين أكثر من 2000 طراز للسيارات المستعملة وحجز تجربة السيارات. ويقول الموقع الإلكتروني إن الشركة باعت أكثر من 20 ألف سيارة.

وقالت الشركة إنها ستستخدم الأموال الجديدة في تحسين الأداء للمستهلكين وتطوير تكنولوجيتها ومنتجاتها. وللشركة 23 مركزا للسيارات وهي تعمل في 15 مدينة منها دلهي ومومباي وبنجالور.

وتتيح الشركة خيارات تمويلية للمشترين من بينها قروض لشراء السيارات المستعملة.

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